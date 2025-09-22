歌舞伎俳優・中村勘九郎（43）の妻で俳優の前田愛（41）が、韓国旅行を満喫する様子を披露した。【映像】韓国旅行写真や息子に作ったお弁当（複数カット）2009年に勘九郎と結婚した前田は、歌舞伎俳優として活躍する14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎の2人を育てている。Instagramでは、夏休みに日光江戸村を訪れた時の家族ショットや、長男・勘太郎が撮影した夫婦ショット、我が子の好きなものだけを詰めたという運動会