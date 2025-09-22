新たなスタイルの野球イベント「THREE GONG.3 FRONTIER in YAMANASHI」が23日(11:30頃〜を予定)、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でライブ配信される。「THREE GONG.3 FRONTIER in YAMANASHI」○森咲智美もゲストとして登場「THREE GONG」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった１イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式で実施され、注目を浴びる新たなスタイルの野球イ