週明け２２日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）比１９銭円安・ドル高の１ドル＝１４８円１１〜１３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７３円９９銭〜１７４円０３銭で大方の取引を終えた。