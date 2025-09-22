盾を持った警官隊に飛びかかる人々。フィリピンで行われたデモで、参加者が警察と衝突しました。21日、フィリピンの首都マニラなどで約6万人が参加する大規模なデモが行われました。腐敗した政治家を象徴する「ワニ」を用いて訴えたのは政治家の汚職疑惑です。台風などの影響により洪水が頻発しているフィリピン。洪水対策として、国が予算を支出していたにもかかわらず、事業は進んでいませんでした。そうした中、使われるはずの