ゲリラ豪雨に前兆が… （松本道弥アナウンサー）「ゲリラ雷雨には前兆があるんです。雨を降らせる分厚い灰色の雲がかかって、あたりが暗くなったとき。雷の音が聞こえるとき。さらには冷たい風が吹いたとき。これは急な雷雨をもたらす積乱雲が近づいてくると、冷たい風が吹き降りてくるんです。こうした前兆には注意いただきたいと思います」 【写真を見る】車の運転中に“ゲリラ豪雨”に遭遇したら…水深30センチ セダン