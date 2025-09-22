今年7月の参院選東京選挙区に日本維新の会から立候補して落選した、音喜多駿元参院議員（42）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の誕生会を昨年7月の東京都知事選落選の石丸伸二安芸高田元市長（43）、7月の参院選東京選挙区落選の山尾志桜里元衆院議員（51）、同じく比例代表落選の須藤元気元衆院議員（47）と祝ったショットをアップした。音喜多氏は開き直ったような笑顔、石丸氏は別人かと思うほどの爽やかな笑顔