湖池屋はポテトチップス菓子「湖池屋プライドポテト」より、『心とろけるチーズ』『ドはまり黒胡椒』の2つのフレーバーを9月22日に発売した。全国のコンビニで先行販売され、10月6日以降に全国のスーパーマーケットその他でも販売が開始される。価格はオープン価格。「湖池屋プライドポテト」は2017年に誕生したブランドで、「気軽なご褒美で心を満たしたい」というニーズに応えるため、ご褒美感のあるポテトチップスとして誕生し