【モデルプレス＝2025/09/22】オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」により新たに結成されたBMSG 3rd BOYS GROUPのSTARGLOW（ADAM／アダム、TAIKI／タイキ、RUI／ルイ、GOICHI／ゴイチ、KANON／カノン）が22日、都内で行われた「BMSG 3rd BOYS GROUP【STARGLOW】プレデビュー記者会見」に、SKY-HI（スカイハイ）とともに出席。今後の目標を語った。【写真】BMSG新オーディションメンバー決定の瞬間◆STARGLOW、初記者会見