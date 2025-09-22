２０日、罕山の秋景色。（ドローンから 、フフホト＝新華社記者／連振）【新華社フフホト9月22日】中国内モンゴル自治区通遼市ジャルート旗の罕山（かんざん）国家級自然保護区ではこのごろ、木々が色づき、秋の風景が広がっている。2013年に設立された同保護区は大興安嶺の南麓に位置しており、ホルチン草原の水源地で、生態障壁としての役割も果たしている。２０日、罕山の秋景色。（ドローンから、フフホト＝新華社記者