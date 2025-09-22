週明け２２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２００．９６ポイント（０．７６％）安の２６３４４．１４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０１．６２ポイント（１．０７％）安の９３７０．７３ポイントと反落した。売買代金は２９０５億３７１０万香港ドル（約５兆５３１８億円）に縮小している（１９日は３７６８億１２３０万香港ドル）。中国の金融政