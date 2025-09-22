山梨県警は22日、同県早川町の農鳥岳で登山をしていた静岡県島田市の三浦武志さん（71）が死亡したと発表した。南部署によると、三浦さんは17日、同行者2人と大唐松山を登頂後、下山せずに農鳥岳を目指す行程に変更した。18日午後4時ごろ、悪天候により同行者とはぐれ、同行者が山小屋関係者を通じて通報。山梨県警が19日に遺体を発見した。三浦さんに目立った外傷はなく、県警は死因について捜査を進める。