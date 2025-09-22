インド北部にあるスーパーマーケット＝5月（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インド政府は22日、日本の消費税に相当する「物品サービス税」（GST）の税率を大幅に引き下げた。食品や日用品、自動車、家電製品などが対象。内需の拡大を促し、トランプ米政権がインドに課した50％の関税による経済への打撃を和らげる効果を期待している。同時に、これまで5％から28％まで4段階だった税率を5％と18％の二つに簡素化。シャン