室伏広治氏東京科学大は22日、スポーツ庁長官を任期満了により今月末で退任する室伏広治氏（50）が、10月1日付でスポーツサイエンス担当の副学長と、「グローバルスポーツサイエンスセンター（仮称）」準備室長に就任すると発表した。陸上男子ハンマー投げで2004年アテネ五輪金メダリストの室伏氏は、20年10月のスポーツ庁長官就任前から研究者としてスポーツ科学などに取り組んできた。グローバルスポーツサイエンスセンター