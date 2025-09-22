22日午後1時半ごろ、滋賀県草津市内の小学校の教室で児童が催涙スプレーを噴射し、児童13人が目やのどの痛みを訴えて病院に搬送された。いずれも意識はあり、軽傷。児童が誤って噴射したとみられる。市教育委員会によると、児童が昼休み中、友人が持参していた護身用スプレーを噴射した。