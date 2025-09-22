閉幕まで残り1カ月を切っている大阪・関西万博。そんな中、万博人気に乗じてグッズなどの販売を装う“偽サイト”が今、乱立しているようです。閉幕まで残り21日となった大阪・関西万博。これまでの来場者が2000万人を超え、“駆け込み万博”もあり、22日も会場は多くの人で混雑していました。閉幕までのチケット予約枠は、ほぼ埋まる人気ぶりです。来場者からは「10回くらい来ています。最近は新しく（予約枠を）取るのは難しい。