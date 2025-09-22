『ポケットモンスター』を題材にした「ポケモンチロルチョコBOX」が、10月20日（月）から、「チロルチョコ公式オンラインショップ」や全国の取扱店で発売される。【写真】ポケモンを集めるように楽しめる！全100種類の個包装一覧■個包装は全100種類今回発売される「ポケモンチロルチョコBOX」は、モンスターボールをイメージしたデザインの外装がインパクト大なチョコBOX。モンスターボールのようにパカッとBOXを開くと、