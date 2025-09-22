福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は22日、福岡市の福工大野球場で第3週第3日の2試合があり、九共大が福工大に8―1で八回コールド勝ちし、開幕6連勝で単独首位となった。日経大は九産大を2―1で破り、3勝3敗の勝率5割に戻した。初黒星を喫した九産大は5勝1敗の2位。