北海道内では連日クマの出没が相次いでいます。札幌市西区の住宅街のそばでは２日続けて親子とみられるクマが目撃されたほか、道南の知内町でもブドウが食い荒らされる被害がありました。これは９月２１日に撮影された２頭のクマとみられる写真です。２１日午前８時すぎ、札幌市西区西野１０条９丁目で、住人が自宅の窓越しに親子とみられるクマ２頭を目撃し、警察に通報しました。また、５００メートルほど離れた市道でも２