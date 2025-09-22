今年１月２７日から市内全域での路上喫煙を禁止した大阪市。市はこれまで、当初の目標だった１４０か所を超える１８８箇所（８月１日時点）の喫煙所を整備してきましたが、６月の市議会では喫煙所不足を訴える声が相次いで寄せられ、陳情書が２０件以上提出されました。こうした中、市が路上喫煙の実態調査を行った結果、市内６３のエリアで追加の対策が必要だということが分かったということです。このうち１５のエリアでは優