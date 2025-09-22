JR東海道線は午後5時半現在、豊橋ー蒲郡間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、西小坂井ー豊橋間で午後5時6分頃、線路内にあった支障物と列車が衝突したためだということで、運転再開は午後6時頃を見込んでいます。