日本ハムは２２日、ロッテ（エスコン）と対戦し０―２で完封負け。連勝が「２」で止まった。プロ初の中４日で先発した伊藤大海は２回にソトの１３号ソロで先制点を献上。直後には３連打で２点目を失うなど苦しいスタートを強いられた。３回以降は立ち直り威力ある直球と変化球で相手打線を圧倒。７回１０３球を投げ７安打２失点の好投も７敗目を喫した。一方、打線は相手先発・河村の前に序盤から沈黙。５回までわずか１安