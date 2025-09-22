西武・与座海人投手（３０）が２３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に向け必勝を誓った。前回、３０歳のバースデー登板となった１５日の日本ハム戦（エスコン）では６回途中７安打５失点（自責２）で今季４敗目を喫し３０歳初勝利とはならなかった。中７日を空けてのロッテ戦について與座は「対戦回数が多い分、データが溜まってきているので、相手がどんな攻撃をしているのかなど、しっかり頭に入れて打ち取れるようにしたい