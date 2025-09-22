JR東海によりますと、JR東海道線は西小坂井～豊橋間で列車と線路内にあった障害物と衝突したため、豊橋～蒲郡（上下線）で運転を見合わせています（22日午後5時半現在）。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 列車が線路内で障害物と衝突 豊橋～蒲郡（上下線）で運転見合わせ（22日17時半現在）