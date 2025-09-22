鹿児島県薩摩川内市の伝統行事「川内大綱引」がギネス世界記録に認定されました。 22日夜の本番を前に、午後4時半すぎ、直径35センチ、長さ365メートル、重さ7トンある大綱を782人で運びました。 ギネスワールドレコーズは巨大な綱を運んだ「綱を運ぶ最大のパレード」として「川内大綱引」をギネス世界記録に認定しました。 ・ ・ ・