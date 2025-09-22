「カスケホームグループ」が開いた小学生のサッカー大会 住宅の新築やリフォームなどを手掛ける岡山県倉敷市の企業が小学生のサッカー大会を開きました。 地域のスポーツ振興と子どもたちの健やかな成長を目指して「カスケホームグループ」が開いているサッカー大会です。 7回目となる今回は、倉敷市、浅口市、井原市から10チーム、約150人の小学生