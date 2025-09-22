IVE REI IVE（アイブ）のREI（レイ）が22日、都内で行われた『LUNA × IVE REI グラインディングコンシールバターイベント』に出席した。愛敬産業が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」。そのブランドの人気商品である「グラインディングコンシールバター」の日本正式販売を記念し、本イベントが催された。REIはグローバルアンバサダーを務める。同ブランドのグローバルアンバサダーを務める