「耳朶」の読み方をご存じでしょうか。 「じだ」とも読みますが、今回はもう一つの方の読み方を正解とします。 ごく一般的な言葉でも、漢字にするとわからないものって多いですよね。 「耳朶」もその一つかも知れません。 さて、あなたには読むことができますか？ 「耳朶」の読み方のヒントはこちら ひらがなで書くと「〇〇〇〇」の4文字 人の体の一部の名称 ここが大きいと金運があると言われます 以上の3つのヒ