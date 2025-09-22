交通安全祈願祭讃岐輪楽オートバイ神社香川・三木町 秋の全国交通安全運動に合わせて二輪車の事故を防ごうという安全祈願祭が22日、香川県三木町で行われました。 仕事でオートバイに乗っている白バイ隊員や郵便局員、銀行員ら約30人が香川県三木町の讃岐輪楽オートバイ神社に集まりました。 讃岐輪楽オートバイ神社は、ライダーの安全を祈願して2017年に創建されました。全国