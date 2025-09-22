8月29日の阪神対巨人で、巨人の助っ人・キャベッジが満塁の走者一掃の勝ち越し3点タイムリーを放ちながら二塁にとどまったプレーについて、阿部慎之助監督が「（三塁まで）行けるところは行ってほしい。ホームランにならなくて悔しがってただけなんで」と苦言を呈した。そして、キャベッジ以前にも、指揮官をカリカリさせた記憶に残る怠慢プレーがあった。【久保田龍雄/ライター】【写真】8月17日のヤクルト戦に勝利し、笑顔が溢