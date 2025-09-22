ドル円１４８．００近辺、ユーロドル１．１７５０近辺ドル売り優勢＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ドル円は148円ちょうど付近へと反落。ユーロドルは1.1754レベルに本日の高値を更新している。米１０年債利回りは４．１２％台後半と、先週末ＮＹ終値水準付近で推移している。先週はドル買いの流れが優勢だったが、週明けは目立った材料に欠ける中、調整売りの動きがみられている。 USD/JPY