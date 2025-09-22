通貨オプションボラティリティー先週からの低下傾向が継続ドル円１週間７％ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.035.995.386.31 1MO8.606.366.696.64 3MO9.156.727.477.46 6MO9.126.767.857.61 9MO9.176.858.187.81 1YR9.226.948.417.97 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.736.786.51