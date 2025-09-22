◇パ・リーグ日本ハム0ー2ロッテ（2025年9月22日エスコンF）日本ハムはロッテに0−2で敗れ、連勝が2で止まった。先発の伊藤大海投手（28）はプロ初の中4日で7回2失点と粘投したが、打線の援護がなく7敗目を喫した。首位ソフトバンクに最接近する中での痛恨の連勝ストップ。今季11度目の零敗に新庄監督は「あした！あした！」と切り替えを強調した。エース伊藤がプロ初の中4日で先発のマウンドに立ったが、2回につかま