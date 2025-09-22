パレスチナをめぐる会合が国連総会に合わせて22日に開かれます。議長国フランスの国連大使がANNの単独取材に応じ「国家承認は状況を変え得る強力なメッセージだ」と強調しました。【映像】仏国連大使のコメント22日にニューヨークの国連本部で開かれる会合は、フランスとサウジアラビアが議長を務め、イスラエルとパレスチナがそれぞれ国家として共存して解決を目指す「2国家解決」に向けて各国の首脳らが議論します。「ガザの