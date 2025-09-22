JKAは22日、飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」（10月29日〜11日3日）の出場選手を発表した。S級1位の青山周平ら96人。前回優勝者の黒川京介は当該大会の優勝戦フライングにより選考対象から除外されたため出場しない。