自民党総裁選が告示され、10月4日の投開票に向け党員らに向けた投票用紙も発送されました。【映像】投開票に向け、党員の投票用紙発送総裁選には小林氏、茂木氏、林氏、高市氏、小泉氏の5人が立候補し、所見発表演説会が行われました。物価高対策や外交・安全保障政策、野党との協力関係などをめぐって論戦がスタートします。今回は、国会議員票と同数の295票が党員らに割り振られるフルスペック型で行われるため、党員票を