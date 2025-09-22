◇セ・リーグヤクルト・下川―中日・マラー（神宮）DeNA・ケイ―阪神・ネルソン（横浜）広島・玉村―巨人・戸郷（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・孫易磊―楽天・ハワード（エスコンフィールド北海道）ロッテ・唐川―西武・与座（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・松本晴―オリックス・田嶋（みずほペイペイドーム）