「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神はこの日昇格した前川が「５番・一塁」で即スタメン。１軍では初めて一塁の守備につく。大山は今季４度目のベンチスタートとなった。才木が自己最多タイの１３勝目を狙い先発する。ヤクルトは青柳が、日本球界復帰後、古巣相手に初先発となる。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅近本２番・二塁中野３番・右翼森下４番