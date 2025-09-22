Nothing Technology Japan¤Ï9·î25Æü11»þ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óEar¡Ê3¡Ë¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Önothing.tech¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2Ëü5800±ß¡£¡üNothing¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃ ²»¼ÁÌÌ¤â¿Ê²½ÃíÌÜ¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¿·³«È¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»¨²»¤òºÇÂç95dB¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤­¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶­¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃ¤ò²ÄÇ½