「第15回 クラシックカメラ＆中古カメラ掘り出し市」が9月25日（木）から開催される。期間は10月29日（月）までの5日間。会場は松坂屋名古屋店。 希少なカメラボディや交換レンズ、アウトレット品などを展示・販売するイベント。名古屋カメラプロショップメンバーズ（NCP）が主催する。 参加社は、愛好堂カメラ、大塚商会、焦点工房松、ハットリカメラ、松屋カメラ。 期間中、9月27日（土）と翌28日（日）に、「