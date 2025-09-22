iPhone 17への機種変更に伴い、周辺機器もQi2充電に対応したものへと移行しようと思っています。そんな中、UGREENのMagSafe充電器がAmazonで25%OFFになっていました。 単体モデルは通常価格3,290円のところ2,467円に。iPhone、AirPods、Apple Watchに対応した2-in-1モデルは6,989円から5,242円に値下げしています。どちらも最新のQi2規格（25W）に対応しており、iPhone 17の高速充電機能を活用できます。 Qi2規格対応のモ