ONE LOVE ONE HEARTが、本日9月22日に新曲「春雷フライト」を配信リリースした。本楽曲はBSフジ・FODにて9月21日(日)24時より放送・独占配信スタートした、『タクミくんシリーズ -Drama-』の主題歌。ドラマのための書き下ろし作となっており、恋が始まる衝撃や新たな出会いを “春雷”というワードで表現した。爽やかなメロディと文学的な美しい歌詞が特徴的なラブソングに仕上がっている。©2025 ごとうしのぶ/KADOKAWA・「タ