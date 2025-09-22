9月22日、TBSの江藤愛アナが『ひるおび』を欠席した。『世界陸上』のキャスターを連日勤め上げたため、明日までお休みすると、自身のXで告知している。9月13日から始まった『世界陸上』で、俳優・織田裕二らとともに番組キャスターを務めていた江藤。連日の放送に出ずっぱりだったうえ、月・火・水は『ひるおび』、木・金は『THE TIME,』に出演し続けていた。「世界陸上は午前と午後の部に分かれていますが、江藤アナはかなり