２１日のＴＢＳ「バカリズム×山口智子『ぐちバカリ』」では、世の中のモヤモヤエピソードについてトークが展開された。バカリズムは「嫌いな口癖」を告白。「ちょっと売れ始めた、いまノリにノッてる、テレビに出始めたくらいの芸人さんとタレントさんにありがちな一言」と切り出し「当然、忙しいじゃないですか？次の仕事に行かなきゃいけないときに『このあと仕事があるんで』でいいのに『このあとＣＭ撮影あるんで』って言