「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）豪ノ山が一山本に敗れ、白星無しの９連敗となった。立ち会いから激しく一山本にぶつかっていったが、土俵際に追い詰められ、力なく突き落とされた。ファンとゲキとするシーンもあり、立ち上がるとぼうぜんとした様子で動けず。なかなか初日が出ない苦しい戦いが続いている。豪ノ山は名古屋場所で勝ち越し、西前頭３枚目で今場所に出場。９連敗は十両昇進後、初の屈辱となっ