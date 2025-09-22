ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#4が、20日に配信された。『ドーピングトーキング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.○石丸伸二氏の密着取材中にハプニングさや香・新山は、YouTubeでよく演説動画を観るなかで、そのトークスキルに惹かれたという政治家・石丸伸二氏に接触。都議選の告示日前日に行った密着取材について語った。「普段あまりお笑いは見ない」という石丸氏の好きな芸人を聞き出すなど、その素顔に迫るなか