京王線は、線路を切り替える装置が故障した影響で桜上水駅とつつじヶ丘駅間の上下線で2時間にわたって運転を見合わせ、一部の乗客が線路を歩いて最寄り駅に移動しました。京王電鉄によりますと、線路を切り替える装置が故障した影響で、午後3時10分ごろからおよそ2時間にわたって京王線の桜上水駅とつつじヶ丘駅間の上下線で運転を見合わせました。午後5時3分に全線で運転が再開されましたが、3万4000人に影響が出たということです