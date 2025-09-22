きょう（22日）告示された自民党の総裁選をめぐり、高市前経済安全保障担当大臣は、野党との連携のあり方について「しっかりと連立政権を組んで政治を進めるべき」と述べました。総裁選をめぐって、高市氏は先ほど、日本テレビの番組で野党との連携について問われ、「いまは与党の数が足りないので、しっかりと連立政権を組んで政治を進めていくべきだと強く感じている」と述べ、野党側との連立交渉に前向きな考えを滲ませました。