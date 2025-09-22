きのう、福岡県の交差点でパトカーの追跡を受けていた乗用車が、軽乗用車と衝突しました。乗用車を運転していたとみられる人物の行方がわかっておらず、警察はひき逃げの疑いも視野に捜査しています。きのう午後6時ごろ、福岡県川崎町の交差点で、乗用車と軽乗用車が衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた40代の女性が腕に痛みを訴えています。警察によりますと、事故を起こした乗用車は数分前にパトカーとすれ違った