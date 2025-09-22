広島県警本部広島県警は22日、自宅近くの駐車場で乗用車4台に傷を付けたとして、器物損壊の疑いで広島市南区段原山崎2丁目、広島大大学院医系科学研究科教授堤保夫容疑者（52）を逮捕した。県警によると、容疑者は「記憶にないです」と容疑を否認している。被害者から届け出があり、防犯カメラの捜査などで浮上した。逮捕容疑は6月15日午前1時50〜55分ごろ、同市南区段原山崎2丁目の駐車場で、乗用車4台のボンネットに何らか