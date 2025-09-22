2nd写真集（タイトル未定）を発売する、日向坂46の河田陽菜が、9月25日20時頃より、YouTube「日向坂ちゃんねる」にて写真集発売記念生配信を行うことが決定。併せて、Sony Music Shop予約購入特典ポスターカットが解禁された。【写真】芝生の上でビキニ姿に！Sony Music Shop予約購入特典ポスターカット河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを